Abdulkadir Uraloğlu: Mart 2025'ten bu yana 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijitalleşme çalışmaları kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan yolcu hakları başvuru sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldıklarını aktardı.

"İŞLEMLER ARTIK TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLÜYOR"

Uraloğlu ayrıca, 24 bin 150 başvuruyu ise dijital ortamda sonuçlandırdıklarını ifade etti.

Yolcu haklarına ilişkin süreçleri dijital ortama taşıdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor.



Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor.

"YOLCULARI, BAŞVURU SÜREÇLERİNİ ÇEVRİM İÇİ TAKİP EDEBİLİYOR"

Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri KDM-ERP üzerinden sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor.



Bu uygulama ile başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz.

"UYGULAMANIN ELEKTRONİKLEŞMESİ, İŞLEM SÜREÇLERİNİ SADELEŞTİRDİ"

Başvuruların elektronik ortamda alınması, işlem süreçlerini sadeleştirdi.



Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi.



Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık.