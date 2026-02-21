Osmaniye’den getirildiği iddia edilen çöpler Erzin’de günlerdir yanıyor

Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı İsalı Mahallesi’nde bulunan ve deprem sonrası moloz döküm alanı olarak kullanılan atış sahasına, iddiaya göre yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Osmaniye kent merkezinden kimliği belirsiz kişilerce kamyonlarla çöp taşındı.

"AYLARCA YANABİLECEK MALZEMELER VAR"

Bölge sakinleri, alana dökülen atıkların yanıcı maddeler içerdiğini ve uzun süredir sönmeden yanmaya devam ettiğini belirtiyor. Yükselen dumanın çevredeki yerleşim alanlarını olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Necati Geyik, depremin ardından alanın moloz döküm sahası olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Şu an bilmediğimiz bir yerden buraya yanıcı maddeler atılmış. Nereden geldiği belli değil ama Osmaniye’den geldiği söyleniyor. Hemen yanıp bitecek bir şey değil, aylarca yanabilecek malzemeler var.” dedi.

"BU ÇÖPLER BURAYA DÖKÜLMESİN"

Evlerin alana yakın olduğunu belirten Geyik, çıkan duman ve yanıcı maddelerin tehlike oluşturduğunu dile getirerek, “Burası Hatay sınırları içerisinde. Evlerimiz çok yakın. Yanan maddelerden dolayı rahatsız oluyoruz ve gerçekten tehlikeli. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu çöpler buraya dökülmesin.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hem çevre hem de halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirttikleri atıkların kaldırılması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.