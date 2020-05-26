Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan ve akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

3 YARALI

Mesut Ü., evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdırdı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mahsun K. ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Bursa'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mahsun K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

OLAYA KARIŞAN KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri Mesut Ü. ile Mert Ü. ve Onur Ü.'yü gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Mahallede ve hastanede yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Soruşturma sürdürülüyor.