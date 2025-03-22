Bursa'da ilkokulda öğrencilerin kavgasına veli de karıştı: 1 yaralı

DHA

Okulda öğrenciye veli dehşeti..

Olayın adresi Bursa.

Dün saat 10.30 sıralarında, Yenişehir ilçesi Tahirağa İlkokulu'nda meydana gelen olayda 1'inci sınıf öğrencisi H.Ç., aynı sınıftan bir öğrenciyle kavga etti.

VELİ OĞLUNUN KAVGA ETTİĞİ ÖĞRENCİYİ DARBETTİ

Çocuğunun kavgaya karıştığını öğrenen E.T. adlı veli, kısa sürede okula gelip, H.Ç.'yi bulup darbetti.

Yaralanan öğrenci, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞU DARBEDİLEN VELİ: ŞİKAYETÇİYİZ

Çocuğunun bir veli tarafından darbedildiğini öğrenen Medine Ç., hastaneye gitti ve tedavisinin ardından H.Ç. ile birlikte eve döndü.

Çocuğunu darbeden veliden şikayetçi olduğunu belirten Medine Ç., "Benim çocuğum şu anda travma içinde, okula gitmek istemiyor. 'Ben korkuyorum' diyor. Bunun hesabını kim verecek? Ben bütün anneler adına konuşuyorum. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

"ŞOK OLDUM"

H.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. ise "Bir yetişkinin ufak bir çocuğa bunu uygulaması normal bir şey değil, yaşananlar karşısında şok oldum. Şikayetçiyiz, olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

E.T.'nin ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öğrenci velilerinin birbirlerinden şikayetçi olduğu kavgaya ilişkin soruşturmaya başlandı.