Bursa'da kaçak göçmen operasyonu! Kişi başı 3 bin dolar alan 2 kaçakçı tutuklandı

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda yurt genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.
Son olarak operasyonun adresi Bursa oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında, Gaziantep ile Şanlıurfa'dan alınan kaçak göçmenlerin Adana, Niğde, Ankara ve Eskişehir güzergahını kullanarak, Bursa'ya getirileceğini tespit etti.
47 kaçak göçmen yakalandı
Plakaları belirlenen 2 minibüs, dün kent girişinde durduruldu. Araçlarda sürücüler dahil yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 47 kişi yakalandı.
Göçmen başı 3 bin dolar aldıkları ortaya çıktı
Kaçak göçmenleri 1000 ile 3000 dolar arasında ücretlerle taşıdığı tespit edilen Suriye uyruklu araç sürücüleri S.E. ile A.H.S., polis merkezine götürüldü.
2 kişi tutuklandı
2 organizatör tutuklanırken, 45 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
El konulan 2 minibüs de yediemin otoparkına çekildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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