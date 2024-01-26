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Bursa'da kaçak göçmen operasyonu! Kişi başı 3 bin dolar alan 2 kaçakçı tutuklandı

Bursa'da kaçak göçmen operasyonu! Kişi başı 3 bin dolar alan 2 kaçakçı tutuklandı Bursa'da durdurulan 2 minibüste 47 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerden 45'i İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, onları bin ile 3 bin dolar arasında taşıdığı tespit edilen Suriye uyruklu sürücüler S.E. ile A.H.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.