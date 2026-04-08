Zamanla yarış: Samsun’da yeni doğan bebek, helikopterle sevk edildi

Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi’nde normal doğumla dünyaya gelen erkek bebek, doğumun zorlu geçmesi nedeniyle solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Doktorlar, bebeğin ileri düzey tedavi için Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi.

AMBULANS HELİKOPTERLE ACİL MÜDAHALE

Bebeğin hızlı şekilde ulaştırılması için devreye ambulans helikopter girdi. Helikopterde ilk müdahale, Doktor Serdar Özçakmak tarafından gerçekleştirildi. Pilotlar Bülent Erdemir ve Ahmet Çubukçu, zamanla yarışarak bebeği güvenli şekilde Samsun’a taşıdı.

TEDAVİYE HIZLI ERİŞİM HAYAT KURTARDI

Samsun Şehir Hastanesi’ne ulaştırılan bebek, burada gerekli tedaviye alındı. Yetkililer, ambulans helikopter uygulamalarının özellikle acil vakalarda kritik öneme sahip olduğunu ve zamanında müdahalenin yaşam kurtardığını vurguladı.