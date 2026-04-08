Kuraklık tehlikesi atlatıldı: Siirt’teki gölet yağışlarla yeniden canlandı

Siirt’in Kurtalan ilçesi Çayırlı köyü sınırlarında bulunan yapay gölet, geçtiğimiz yaz yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Su seviyesinin düşmesi, gölette yaşayan balıklar, su kaplumbağaları ve kurbağalar başta olmak üzere birçok tür için yaşam alanını daraltmıştı. Kuraklık döneminde yapılan takviyeler, göletin tamamen kurumasını önlemişti.

YAĞIŞLAR GÖLETİ ESKİ GÖRKEMİNE KAVUŞTURDU

Bölgeye son haftalarda düşen sağanak yağışlar, göletin su seviyesini yeniden yükseltti. Su doluluğunun artmasıyla birlikte göletteki ekosistem yeniden canlanmaya başladı ve doğal yaşam eski dengesine kavuştu. Köy sakinleri, bu durumu sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

DOĞAL YAŞAM İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Biyoçeşitlilik açısından önemli bir alan olan Çayırlı köy göleti, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yalnızca insanlar için değil, bölgedeki doğal yaşam için de yeniden yaşanabilir bir alan haline geldi. Yetkililer, ekosistemin korunması ve göletin sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli izleme ve bakım çalışmalarının yapılacağını belirtti.