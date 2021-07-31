Bursa'da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Gemlik ilçesinde gerçekleşen zincirleme kaza sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürürken, vefat eden kişinin tatile geldiği öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 araç birbirine girdi.

Gemlik-Armutlu Karayolu'nda seyir halinde olan Metehan Karakuş idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Arif Yeşilbaş idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ GELDİ

Kazanın şiddetiyle araçlar savrulan Karakuş'un aracı sürücüsü belli olmayan otomobille çarpışarak takla attı.

Kazada Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş bulundukları araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Metehan Karakuş ile Sedat Karakuş'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Sedat Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Metehan Karakuş ile Fatih Karaca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Sedat Karakuş'un Avusturya'da yaşadığı, tatil için Gemlik'e geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.