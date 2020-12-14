Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip kendilerini ihbar eden çocuklar, ekip otosuyla gelen polislerden kaçtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 10 çocuk, kendilerini polise ihbar etti.

Çocuklar ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı.

KISITLAMAYI OYUNA ÇEVİRDİLER

Sokak aralarında koşuşturan çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polis ekiplerini bölgeye çağıran ve ardından da polisten kaçan çocukların bunu oyun haline getirdiği öğrenildi.

Çocukların toplandığı ve polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da kendilerini ihbar edip, polisten kaçan çocuklar kamerada ViDEO