Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip, 6 kişi motosiklete bindiler
Hafta sonu uygulanan kısıtlamayı delerek motosiklet üzerinde üst üste yolculuk yapan gençlerin o anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 07.12.2020 - 16:52
- Güncelleme : 07.12.2020 - 17:26
Bursa'da yaşayan bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.
6 KİŞİ BİNDİKLERİ MOTOSİKLETLE DOLAŞTILAR
Fidyekızık Uludağ yolunda tek motosiklet üzerinde yolculuk yapan 6 genç, yasağı dikkate almayarak sokak sokak gezdi.
Görenleri hayrete düşüren grup, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti.
Yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken, durumu fark eden gençlerden birinin görüntüyü istemesi ise izleyenlere pes dedirtti.