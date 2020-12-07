Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip, 6 kişi motosiklete bindiler

Hafta sonu uygulanan kısıtlamayı delerek motosiklet üzerinde üst üste yolculuk yapan gençlerin o anları kameraya yansıdı.

Bursa'da yaşayan bir grup genç, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.

6 KİŞİ BİNDİKLERİ MOTOSİKLETLE DOLAŞTILAR

Fidyekızık Uludağ yolunda tek motosiklet üzerinde yolculuk yapan 6 genç, yasağı dikkate almayarak sokak sokak gezdi.

Görenleri hayrete düşüren grup, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti.

Yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından kayda alınırken, durumu fark eden gençlerden birinin görüntüyü istemesi ise izleyenlere pes dedirtti.