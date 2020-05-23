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Yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öpen adamın o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da yaşayan macerası İbrahim Sargın, 'Koronavirüs yarasalardan mı bulaştı' tartışmaları devam ederken, yarasalarla dolu bir mağaraya girip, bu hayvanları inceledi.

ELİNE ALDIĞI YARASAYI ÖPTÜ

Çoğu kişinin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam, daha sonra eline aldığı yarasayı öpüp, doğal yaşamına geri saldı.

Bursa'da mağaraya giren adam yarasayı öptü ViDEO