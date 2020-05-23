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    Bursa'da mağaraya giren adam yarasayı öptü

    Yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öpen adamın o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • İHA
    • 23.05.2020 - 12:32
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    Bursa'da mağaraya giren adam yarasayı öptü

    Bursa'da yaşayan macerası İbrahim Sargın, 'Koronavirüs yarasalardan mı bulaştı' tartışmaları devam ederken, yarasalarla dolu bir mağaraya girip, bu hayvanları inceledi.

    ELİNE ALDIĞI YARASAYI ÖPTÜ

    Çoğu kişinin yanına bile yaklaşamayacağı hayvanları eline alıp inceleyen maceracı adam, daha sonra eline aldığı yarasayı öpüp, doğal yaşamına geri saldı.

    Bursa'da mağaraya giren adam yarasayı öptü ViDEO

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