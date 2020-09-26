Bursa'da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum

Bursa'da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum

Polisin maske denetimi yaptığı sırada maskesiz yakalanan vatandaş, bahanelerine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Kameraları gören vatandaşın, 'Televizyona nasıl çıkacağım?' sorusu dikkat çekti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemler ve denetimler devam ediyor.

Ülkenin her yerinde yapıldığı gibi Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer SÖS ekipleri de, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarında maske denetimi yaptı.

"MASKEM KOPTU"

Yapılan denetimde vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü. Uygulamaya maskesiz yakalanan bir vatandaş, ceza yazılacağını anlayınca, yolda maskesinin koptuğunu söyledi, ama ceza yemekten kurtulamadı.

Maske cezası yedi, televizyonda nasıl çıkacağını sordu VİDEO



ELİNDE İPİ KOPUK MASKEYLE GELDİ

Düşen maskesini aramaya giden vatandaş, elinde bir adet ipi kopuk maskeyle gelip kopan maskesini bulduğunu iddia etti.

TELEVİZYONA NASIL ÇIKACAĞINI SORDU

Buna polisleri inandıramayan vatandaşa 900 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından vatandaş, gazetecilere, televizyonlarda nasıl çıkacağını sordu.

















