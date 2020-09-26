Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bursa'da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum

    Polisin maske denetimi yaptığı sırada maskesiz yakalanan vatandaş, bahanelerine rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Kameraları gören vatandaşın, 'Televizyona nasıl çıkacağım?' sorusu dikkat çekti.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 10:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum

    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan önlemler ve denetimler devam ediyor.

    Ülkenin her yerinde yapıldığı gibi Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer SÖS ekipleri de, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarında maske denetimi yaptı.

    "MASKEM KOPTU"

    Yapılan denetimde vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü. Uygulamaya maskesiz yakalanan bir vatandaş, ceza yazılacağını anlayınca, yolda maskesinin koptuğunu söyledi, ama ceza yemekten kurtulamadı.

    Maske cezası yedi, televizyonda nasıl çıkacağını sordu VİDEO

    ELİNDE İPİ KOPUK MASKEYLE GELDİ

    Düşen maskesini aramaya giden vatandaş, elinde bir adet ipi kopuk maskeyle gelip kopan maskesini bulduğunu iddia etti.

    Bursa da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum #1

    TELEVİZYONA NASIL ÇIKACAĞINI SORDU

    Buna polisleri inandıramayan vatandaşa 900 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından vatandaş, gazetecilere, televizyonlarda nasıl çıkacağını sordu.

    Bursa da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum #2

    Bursa da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum #3

    Bursa da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum #4

    Bursa da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum #5

    Bursa da maskesi yok diye ceza yedi: Televizyoda nasıl çıkacağımı merak ediyorum #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir