Bursa'da metro arızası: Yolcular raylarda yürüdü

Bursa'da toplu ulaşım aracı olan BursaRay, arıza haberi ile gündemde...

Saat 17.15 sıralarında BursaRay hattında meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan elektrik kesintisi sonrasında Uludağ Üniversitesi ile Odunluk arasındaki metro seferleri durdu.

Vagonların içerisinde kalan vatandaşlar panik yaşadı.

RAYLARDA YÜRÜDÜLER

Bazı yolcular görevlilerin yönlendirmesiyle tahliye edilirken, bazıları ise rayların üzerinden yürüyerek istasyona ulaşmaya çalıştı.

Metro seferlerinde yaklaşık 1 saat aksama yaşanırken, ekiplerin arızayı gidermesiyle seferler kontrollü şekilde yeniden başladı.

ENERJİ DALGALANMASI YAŞANDI

Burulaş yetkilileri, enerji dalgalanmasına müdahale edildiğini, seferlerin normal olarak sürdüğünü ifade ettiler.