Bursa’da Off-Road heyecanı: Takla atan araçtan mucizevi kurtuluş

Bursa’da off-road tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, hem adrenalin dolu anlara hem de yürekleri ağızlara getiren bir kazaya sahne oldu. Zorlu parkurda kontrolünü kaybeden bir araç takla atarken, sürücünün sağ salim kurtulması büyük bir faciayı önledi.

ZORLU PARKURDA NEFES KESEN MÜCADELE

Gürsu ilçesine bağlı Ericek bölgesinde gerçekleştirilen organizasyon, doğa ve motor sporlarını buluşturdu. Gürsu Belediyesi ile Bursa Teleferik Offroad Grubu iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda sporcu katıldı. Yarışmacılar, çamur, eğim ve engebelerle dolu parkurlarda araçlarının performansını sergiledi.

İZLEYİCİLER HEYECAN ORTAK OLDU

Etkinlik alanına aileleriyle gelen vatandaşlar, gün boyu süren yarışları ilgiyle takip etti. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda izleyiciler, zaman zaman heyecanın doruğa çıktığı anlara tanıklık etti.

TAKLA ANI KAMERALARA YANSIDI

Program sırasında yapılan bir röportaj esnasında parkurda ilerleyen bir araç kontrolden çıkarak takla attı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, çevredeki izleyiciler büyük panik yaşadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAYAT KURTARDI

Kazaya rağmen araçta bulunan koruma demirleri sayesinde sürücünün yara almadan kurtulması dikkat çekti. Yaşanan olay, off-road sporlarında güvenlik ekipmanlarının ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kısa süreli paniğin ardından organizasyon kaldığı yerden devam ederken, etkinlik gün boyu süren yarışların ardından sorunsuz şekilde tamamlandı.