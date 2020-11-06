Organ bağışlayarak hastalara umut olan vatandaşlar, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bursa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programında dualarla anıldı.

Bursa Yeşil Camii'nde koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen Mevlid-i Şerif programına, organ bağışında bulunan ve ahirete intikal etmiş donörlerin yakınları için Türkiye'de ilk defa sosyal medya üzerinden online olarak yayınlandı.

Programa koronavirüs salgını nedeniyle camiye gelemeyen donör yakınlarının ilgisi büyük oldu.

"MEKANLARI CENNET OLSUN"

Programla ilgili konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Organ ve doku bağışlayan ebediyete intikal etmiş olan merhumlarımız için onların ruhuna ithafen bir mevlit programı icra ettik. Onları dualarla andık, ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

"YENİ BİR YAŞAM HEDİYE ETTİĞİMİZİ UNUTMAYALIM"

Türkiye’de organ bekleyen birçok vatandaşın bulunduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Biz onlara organ bağışlayarak, yeni bir hayat bağışlayın diye sizlere çağrıda bulunuyoruz. Organ bağışı, Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği vücudun sadakasıdır. Bunu bir sadaka olarak görüp, organ bağışı yapabildiğimizde yeni bir hayat yeni bir yaşam hediye ettiğimizi unutmayalım. Organlarımızı ihtiyacı olanlara bağışlamakta lütfen çekinceli davranmayalım.” şeklinde konuştu.

Bursa'da organ bağışında bulunanlar için online mevlit okutuldu VİDEO