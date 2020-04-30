Bursa'da, soğuk hava deposunda yangın çıktı
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
- AA
- 30.04.2020 - 16:45
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın sonucu dumanlar gökyüzünü kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Ekipler, kentin birçok bölgesinden dumanları görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'da, soğuk hava deposunda yangın çıktı ViDEO