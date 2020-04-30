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    Bursa'da, soğuk hava deposunda yangın çıktı

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 30.04.2020 - 16:45
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