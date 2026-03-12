Bursa'da sürücülere şok uygulama: 448 bin TL ceza kesildi

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü 170 polis ekibiyle vatandaşların Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

258 ARAÇ VE BİNLERCE ŞAHIS DENETLENDİ

İlçe genelinde belirlenen 10 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda polis ekibi görev aldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarını da gerçekleştirdi. Bin 118 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 258 araç kontrol edildi. 25 aracın sürücüsüne 448 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, benzer denetimlerin Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.