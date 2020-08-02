Yeni doğan ve iyi göremeyen binlerce civcivin, sesle yönlendirildiği o anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da bir tavuk üretim tesisinde yumurtadan çıkan ve görme kabiliyetleri yeterli olmayan civcivler yemleri kendiliğinden bulamayınca, görevliler yem kanallarının bulunduğu bölgeye gelip buradan civcivlere "geh, geh, geh" diye seslenerek sese doğru gelmelerini sağlıyor.

KOMUTU DUYUP YEME KOŞUYORLAR

Sesi duyunca aynı yöne koşmaya başlayan binlerce civciv, yemlerin bulunduğu bölgede toplanıp karınlarını doyuruyor.

Civciv çobanının, binlerce civcivi tek komutla saniyeler içerisinde etrafında topladığı görüntüler ise sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

"SESE DUYARLILAR"

Firma veterinerler,"Kuluçkalardan yeni çıkan civcivlerimizi kümeslerimizde anne şefkati ile karşılıyoruz. Civcivlerin ihtiyacı olan ısı, yem ve suyu hayvanlar daha kümese gelmeden hazır ediyoruz. Civcivler yumurtadan çıktıklarında sese daha duyarlı oldukları için yeme ve suya ulaşmalarında sesten yararlanıyoruz" diye konuştu.

Bursa'da, tek komutla binlerce civcivi etrafına topladı