Bursa'da trafikte ambulansa yol veren sürücüler seferber oldu

Bursa'da örnek davranış...

Trafikte kurallara uyulması, çeşitli olumsuzlukların önüne geçilmesinde en büyük etken.

TRAFİKTE ÖRNEK DAVRANIŞ

Ancak sürücülerin davranış ve tutumları da olası sorunları engellemekte bir o kadar önem taşır.

Osmangazi ilçesinde, ambulansa yol vermek için toplu harekete geçen sürücüler takdir edildi.

SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU

Akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Siren sesini duyan sürücüler, ambulansa geçiş önceliği sağlamak için adeta seferber oldu.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Sürücülerin fermuar sistemi oluşturarak açtığı koridordan hızla ilerleyen ambulansın o anları, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yoğun trafiğe rağmen tüm araçların koordineli şekilde sağa ve sola yanaşarak ambulansa yol verdiği görüldü.