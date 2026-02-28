DMM'den İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddialarına yanıt

Sosyal medyada, İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla görüntüler paylaşılmıştı.

Bu görüntülerin gerçek olup olmadığı ise tartışma yaratmıştı.

"GÖRÜNTÜLER DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialara yanıt verdi.

DMM, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, görüntülerin dezenformasyon içerdiğini belirtti.

"YAŞANAN BÖLGESEL GELİŞMELER SONRASI KASITLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULMUŞTUR"

Paylaşımda, hudut güvenliğinin kesintisiz olarak sağlandığı belirtilerek ayrıca şu sözlere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında, İran sınırından Türkiye’ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler dezenformasyon içermektedir.



Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu; son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

"HUDUT GÜVENLİĞİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SAĞLANMAKTADIR"

Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır.



Bu tür paylaşımlar sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır.



Türkiye’nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.



Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.