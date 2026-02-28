İl il iftar saati 28 Şubat 2026: Bugün iftar saat kaçta?

2026 Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ediyor.

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar yaşadıkları illerdeki güncel vakitleri yakından takip ediyor.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye genelinde iftar, sahur, imsak ve akşam ezanı saatleri araştırılıyor.

Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte 28 Şubat Cumartesi iftar vakitleri…

28 ŞUBAT CUMARTESİ İFTAR VAKİTLERİ

İstanbul için iftar saati: 19.00

Ankara için iftar saati: 18.45

İzmir için iftar saati: 19.10

Bursa için iftar saati: 19.00

