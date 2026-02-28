A101’e 125 CC motosiklet geliyor: 5 Mart Aktüel Katalog

A101, 5 Mart Perşembe tarihli aktüel kataloğunu yayımladı.

Bu hafta elektronik ürünlerden motosikletlere, ev tekstilinden evcil hayvan aksesuarlarına kadar birçok seçenek tüketicilerle buluşacak.

Katalogda Nordmende ve Onvo marka televizyon modelleri dikkat çekerken, ulaşım kategorisinde Revolt ve Apecmarkalı motosikletler öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Ev işlerini kolaylaştıracak teknolojik ürünler de katalogda yerini aldı.

Kiwi koltuk yıkama makinesi ve Singer overlok makinesi, pratik çözümler arayanlara hitap ediyor. Mutfak kategorisinde ise Paşabahçe cam ürünleri dikkat çekiyor.

Bu haftaki katalogda evcil hayvan sahipleri de unutulmadı. Akıllı kedi tuvaleti gibi yenilikçi ürünler raflardaki yerini aldı. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli aksesuar ve bakım ürünleri de satışa sunulacak.

İşte A101 5 Mart aktüel ürünler: