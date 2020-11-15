Bursa'nın İnegöl ilçesinde katlı apartmanın en üst katındaki evinde çıkan yangını panik içinde izleyen Fadıl T., maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 TL para cezası aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı.

POLİSİN UYARISINI DİNLEMEYİNCE CEZA YEDİ

Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandı.

DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da yanan evini endişeyle izleyen kişiye maske ihlali cezası-Video