Bursa'da yaşlı adam metroda şakalaşan öğrencilerin çarpmasıyla raylara düştü

Bursa'da faciadan dönüldü..
Saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana gelen olayda, okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.
RAYLARA DÜŞTÜ
Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.
METRO ZAMANINDA DURDU, ÖLÜMDEN DÖNDÜ
İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.