Bursa’daki silahlı kavga, barış yemeğiyle sona erdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi’nde 1 Aralık 2025’te iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 6 kişi yaralanırken, 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KANAAT ÖNDERLERİ BARIŞI SAĞLADI

Olay sonrası, Ağrı İli ve İlçeleri Derneği Başkanı Erhan Öztürk’ün girişimiyle Muş ve Vanlı aileler bir araya getirildi. Dernek yetkilileri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de arabuluculuğunda taraflar barışmaya ikna edildi.

Düzenlenen programda konuşmaların ardından dua edildi, ardından iki tarafın temsilcileri Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek kavganın sona erdiğine dair yemin etti. Program, tarafların el sıkışmasıyla tamamlandı.

ÖZTÜRK: "İKİNCİ BİR BAYRAM YAŞADIK"

Barış sürecini değerlendiren Erhan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Mübarek ayda ve önemli bir günde iki ailenin yakınlarını bir araya getirdik. Aradaki kardeşlik bağını güçlendirme adına her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. Burada el tokalaşmasına şahit olduk. İkinci bir bayram yaşadık.

"BİZİM AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK"

Öztürk, dernek olarak olumsuzluklara duyarsız kalmadıklarını ve gençlere sahip çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

Türkiye’de tüm halkların uyanık olup iktidara destek olması lazım. Yanı başımızdaki sıkıntının Türkiye’ye yansımaması adına barış sürecini başlatan Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz aynı coğrafyada yetişen insanlarız, bizim ayrı gayrımız yok.

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJI

Öztürk, birlik ve beraberlik vurgusunu sürdürerek, şöyle konuştu:

İleriki süreçlerde bu ateşin sönmesi için Türkiye öncülük yapacak. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle biz de ülkemizi yönetenlerin yanında yer aldık. Üstümüze düşen ne olursa her zaman buradayız.