Büyükçekmece Gölü'nün rengi değişti

İstanbul Büyükçekmece'de kirlilik nedeniyle gölün rengi değişti.

Çevre kirliliği nedeniyle rengi değişen Büyükçekmece Gölü'nde balıklar karaya vurdu.

GÖLDE YAŞAYAN ÇOK SAYIDA BALIK ÖLDÜ

Özellikle Tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında yoğunlaşan kirlilik, gölde yaşayan çok sayıda balığın ölümüne neden oldu. Ölen balıklar kıyıya vururken, göl çevresinde ise kötü koku vatandaşları rahatsız etti.