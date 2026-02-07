Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan iki bina yıkıldı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi’nde 1986 yılında inşa edilen iki yapının deprem açısından “yüksek riskli” olduğu belirlendi. Gerekli hazırlıkların ardından binaların kontrollü yıkımına başlandı.

"DEPREM BİR GERÇEK, ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ"

Yıkım öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, depremin Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, afet yaşanmadan önce önleyici adımların atılması gerektiğini söyledi.

Aslan, İBB’nin depreme hazırlık çalışmalarını altyapı, üstyapı, ulaşım, lojistik ile deprem anı ve sonrası olmak üzere dört ana başlık altında yürüttüğünü belirterek, “Bu kapsamda 21 daire başkanlığı, bağlı kuruluşlarımız ve 14 iştirak şirketimizle birlikte 57,8 milyar lira bütçeli 291 projeyi hayata geçirdik” dedi.

HIZLI TARAMADA BİNALARIN YARISI RİSKLİ ÇIKTI

Son altı yılda hızlı tarama yöntemiyle 169 bin 327 başvuru aldıklarını ifade eden Aslan, 128 bin 824 binada inceleme yapıldığını, 37 bin 453 binanın ise detaylı olarak tarandığını aktardı. Yapılan değerlendirmelerde incelenen yapıların yaklaşık yarısının “yüksek” ya da “çok yüksek riskli” sınıfında yer aldığını kaydetti.

DÜŞÜK GELİRLİ VATANDAŞLARA DESTEK

1999 yılı ve öncesinde yapılan binalar için düşük gelirli vatandaşlara yönelik destek programları başlattıklarını dile getiren Aslan, yüzde 65’e varan yapım desteği sağlandığını söyledi.

İSTANBULLULARA DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Vatandaşlara seslenen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

Binalarınızın dönüşümünü ertelemeyin. Kendinizi yalnız hissetmeyin. İstanbul’da, tüm yurttaşlarının yanında olan bir İBB var. Eğer bu binaları biz dönüştürmezsek, deprem gelip yıkacak ve telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanacak.

Açıklamanın ardından Büyükçekmece’deki iki binanın yıkım çalışmaları başlatıldı.