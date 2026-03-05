Diyarbakır'da oynadıkları helyum gazı dolu balonlar patladı: 2 kız çocuğu yaralandı

Kayapınar ilçesinde parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralı çocuklar hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'da tehlikeli oyun...
Kayapınar ilçesinde 2 kız çocuğu, içinde helyum gazı bulunan balonla oynamak isterken faciaya yol açıyordu.
YÜZLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU
Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı.
Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)