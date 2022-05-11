Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atamalar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
- 11.05.2022 - 01:54
- Güncelleme : 11.05.2022 - 01:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre,
208 iş müfettişi ataması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.
Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.
AA'nın haberine göre, söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.