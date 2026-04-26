Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi arızalandı

Asyaport’tan İzmir’e gitmekte olan Türk bayraklı, 202 metre uzunluğundaki “MED BEYKOZ” isimli konteyner gemisi, Nara Burnu önlerinde makine arızası yaşadı. Gemi kaptanı durumu telsizle yetkililere bildirdi.

RÖMORKÖRLER HIZLA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı “KURTARMA-20” ve “KURTARMA-4” römorkörleri bölgeye yönlendirildi. Olası risklere karşı boğazdan geçiş yapacak diğer gemiler de bilgilendirildi.

GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

Arıza yapan konteyner gemisi, kılavuz kaptan eşliğinde römorkörlerin refakatiyle Karanlık Liman Demir sahasına götürülerek demirletilmek üzere kontrol altına alındı.

Olay nedeniyle saat 12.05 itibarıyla Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından saat 14.30’da boğaz trafiği kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

Yetkililer, deniz güvenliğinin sağlanması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını ve sürecin kontrollü şekilde yönetildiğini bildirdi.