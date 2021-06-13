Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
311.500
3.91%
EXEN Coin
32.21
-4.36%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Çanakkale'deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi

    Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Çanakkale merkezinde kıyılarda yoğunlaştı. Kıyılardaki müsilaj yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.
    • AA
    • 13.06.2021 - 19:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi

    Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.

    MÜSİLAJ RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİRDİ

    Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi. Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Çanakkale deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi #1

    Çanakkale deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi #2

    Çanakkale deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi #3

    Çanakkale deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi #4

    Çanakkale deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi #5

    Çanakkale deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir