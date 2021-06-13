Çanakkale'deki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Çanakkale merkezinde kıyılarda yoğunlaştı. Kıyılardaki müsilaj yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.
- AA
- 13.06.2021 - 19:05
Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı.
MÜSİLAJ RÜZGARLA YÖN DEĞİŞTİRDİ
Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi. Sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerini saran köpüksü madde, balıkçı barınağını tümüyle kapladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.