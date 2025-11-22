Çankırı'da çıkan yangında ki ev alevlere teslim oldu

- Çankırı'da İncili Çeşme Mahallesi'nde bir evde başlayan yangın, yanındaki eve sıçradı.
- Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü, ancak evler kullanılmaz hale geldi.
- Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çankırı'da İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER YAN EVE SIÇRADI, İKİ EV KULLANILAMAZ HÂLE GELDİ
Kısa sürede büyüyen alevler tüm yanındaki eve de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evler kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez ve Asayiş Şube Müdürü Volkan Birlik de yangın bölgesinde hazırda bulundu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.