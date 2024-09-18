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Çankırı'da dilencilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Çankırı'da dilencilerin üzerinden uyuşturucu çıktı Çankırı'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte belge ile vatandaşlardan para isteyen ve üzerinden uyuşturucu hap çıkan dilenciler gözaltına alındı.