Çankırı'da dilencilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

İHA
Çankırı'da zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezinde denetim esnasında dilencilerle karşılaştı.
SAHTE BELGELERLE PARA TOPLADILAR
Ekiplerin yaptığı kontrollerde iki şahsın, sahte belgeler ile vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı.
ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKAN DİLENCİLER GÖZALTINA ALINDI
Şahısların yapılan üst aramasında, 3 kutu uyuşturucu hap ve 450 TL para ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne haber verilmesi sonucu şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
450 TL’ye ise tutanak tutularak kamu hesabına aktarılmak üzere el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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