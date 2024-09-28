Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor: Tarih belli oldu Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına dair önemli bir gelişme gerçekleşti. Avukat Dr. Rezan Epözdemir, mezarın 3 Ekim günü saat 11.00'de açılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Silivri'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili dikkat çekici bir gelişme gerçekleşti.

Önceki gün, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Garipoğlu'nun mezarının açılması yönünde bir karar aldı.

Bu karar doğrultusunda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi bir talimat yazısı gönderildi.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI 3 EKİM'DE AÇILACAK

Bu kararın ardından, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılış tarihi merak konusu haline geldi. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mezarın açılmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11.00’de açılacağını duyurdu.

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AVUKAT EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Epözdemir sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Onlarca gazeteci ve basın mensubu arkadaşımız arıyor ve soruyor. Lüzumu üzerine açıklama yapma zarureti hasıl oldu. Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur”

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