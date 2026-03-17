Cezaevi Ramazan Bayramı görüşü 2026: İşte tarihler ve kurallar

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular için bayram döneminde açık görüş uygulaması yapılacak.

Bu uygulama, belirlenen kurallar ve süreler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Ancak herkes bu haktan yararlanamayacak.

Görüş saatleri genel olarak 09.00 ile 17.00 arasında olacak.

RAMAZAN BAYRAMI GÖRÜŞ PROGRAMI 2026

- Kampüs Ceza İnfaz Kurumu olması nedeniyle yoğunluk olacağından ziyaretçilerin ziyaret saatinden 1 saat önce ziyaret kayıt alanında bulunması gerekmektedir.

- Ziyarete her hükümlü ve tutuklu yakını T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ve ya tarihi geçmemiş pasaport (çocukları hangi yaşta olursa olsun nüfus cüzdanı) ile gelmeleri gerekmektedir. Kimliksiz işlem yapılmamaktadır.

- Kurumumuzda asma kilit satışı yapılmayacağı için görüşe gelecek olan ziyaretçilerin yanlarında asma kilit getirmeleri ve yanlarında en az eşya ile gelmeleri gereklidir.

- Ziyaretçi sayısı 7 (yedi) kişi ile sınırlıdır.

-Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi , kayyımı ve 3 kişi bildirir arkadaş görüş listesi ile görüşebilir.

-Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, kardeşleri dışında kimse ziyaret edemez.

NOT: Pandemi telafi ziyareti bayram görüşlerinde yaptırılmayacaktır.

NOT: Eğitim-Öğretim takvimi gereğince “ara tatil” olması münasebetiyle 21 Mart Cumartesi çocuk görüşü YAPTIRILMAYACAKTIR.