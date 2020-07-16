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    CHP baro yasasını AYM'ye götürdü

    Çoklu baronun kurulmasının önünü açan ve Meclis'te geçtiğimiz günlerde görüşülerek yasalaşan, Avukatlık Kanunu'nun iptali için CHP, AYM'ye başvurdu.
    • AA
    • 16.07.2020 - 13:07
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    CHP baro yasasını AYM'ye götürdü

    Meclis'te uzun süre AK Parti-MHP ile CHP-HDP-İyi Parti arasında tartışmalara neden olan baroların yapısıyla ilgili kanun, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

    Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte CHP, Anayasa Mahkemesine itiraz sürecini başlatacağını duyurmuştu.

    CHP'DEN İPTAL BAŞVURUSU GELDİ

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baro Yasası" olarak bilinen avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapan yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasanın iptali için AYM'ye başvurdu.

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