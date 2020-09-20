CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüsü atlattı

Koronavirüse yakalanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Faik Öztrak, sosyal medya hesabından koronavirüsü yendiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz gnlerde koronavirüse yakalandığını ve yakın zamanda kendisiye temas kuranların da önlemlerini almaları gerektiğine dair bilgilendirme yapmıştı.

Twitter hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmeler yapan sözcü Faik Öztrak, çalışmalarını da bir süre evden yürüteceğini belirtmişti.

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Yeni bir paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi veren Faik Öztrak, ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün itibari ile karantinasının sona erdiğini dile getiren Öztrak, hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"İkinci COVID testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."