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CHP'de yüz yüze yapılacak görüşmeler iptal

CHP'de yüz yüze yapılacak görüşmeler iptal

Hem Ankara'da hem de parti içinde artan korona vakaları sonrası CHP'de parti içinde yeni tedbirler alındı. Görüşmeler video konferans yöntemiyle yapılacak.