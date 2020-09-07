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    CHP'de yüz yüze yapılacak görüşmeler iptal

    CHP'de yüz yüze yapılacak görüşmeler iptal

    Hem Ankara'da hem de parti içinde artan korona vakaları sonrası CHP'de parti içinde yeni tedbirler alındı. Görüşmeler video konferans yöntemiyle yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 10:59
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    CHP'de gündem parti içi koronavirüs krizi...

    Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası partide yeni tedbirler alındı.

    Bu kapsamda CHP’de bugünkü Merkez Yürütme Kurulu ve yarınki Parti Meclisi toplantılarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

    CHP de yüz yüze yapılacak görüşmeler iptal #1

    (CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel)

    PARTİ ÜYELERİNE YAZI GÖNDERİLDİ

    CHP'den Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM)  üyelerine gönderilen yazıda, “Ankara’da koronavirüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, video konferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır” denildi.

    CHP de yüz yüze yapılacak görüşmeler iptal #2

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