CHP'den Bakan Koca'ya 65 yaş üzeri için mektup

65 yaş üzeri için seyahat yasağının kaldırılması talep edilen mektupta, vatandaşların kışlık erzak üretimini köylerde yaptığına dikkat çekildi.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması ve şehirler arası seyahat etmesi yasak...

CHP, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mektup göndererek, 21 Mart'tan bu yana uygulamada olan kuralın esnetilmesini istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın yazdığı mektupta, 65 yaş üzeri yüz binlerce kişinin memleketlerine gidemediği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SEYAHAT İZNİ ÇAĞRISI

Kaya, mektubunda, köylerine gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüs testlerinin yapılarak, memleketlerine gönderilmeleri gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca'ya gönderilen mektup şu şekilde:

"21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, koronavirüs testlerinin yapılarak ve güvenlik önlemleri alınarak, memleketlerine dönme koşullarının sağlanmasında büyük fayda vardır.

"VATANDAŞLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR"

Kış aylarında büyükşehirlere çalışmaya gelip, yaz aylarında memleketlerine ekip, biçmek için dönen vatandaşlarımız da mağduriyet yaşamaktadır. Köylerinde tarla, bağ, bahçe ekimi, dikimi, biçimi için memleketlerine gitmek istemektedirler.





"KIŞLIK ERZAKLARI KÖYDE ÜRETİYORLAR"

Bu vatandaşlarımızın da koronavirüs testlerinin yapılarak memleketlerine güven içinde gönderilmeye ihtiyaçları vardır. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın büyük bir bölümü, kışlık erzaklarını köylerinde yaptıkları üretimden karşılamaktadır.

"VATANDAŞLARIN ÇAY VE FINDIK HASADI YAPMASI GEREKİYOR"

Bu nedenle vatandaşın köylerine dönerek tarla, bağ ve bahçelerini ekmesi; Karadeniz’de çay ve fındık hasadını yapması gerekir."