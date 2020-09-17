Ali Kılıç, Maltepe Meydanı'ndaki Atatürk heykelini yıkarken çekilen görüntülerini Twitter'dan paylaştı.

CHP'li belediyelerin heykel siyasetindeki yarışı tam hız devam ediyor.

Bu yarışta daha önce canlı heykelleri mahalle mahalle gezdirerek bir adım öne geçen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, çıtayı bir basamak daha yükseltti.

Maltepe Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelini hortumla yıkayan Kılıç, o ana ait görtüntüleri de Twitter hesabından paylaştı.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini yıkadı VİDEO

"GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Atatürk heykelini bol su ile yıkayan Kılıç paylaşımını, "Maltepe Meydanı'ndan herkese günaydın! Bu kentin meydanlarına, sokaklarına, Maltepelilerin en büyük sevdası ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine ve mirasına gözümüz gibi bakıyoruz." ifadeleriyle yaptı.