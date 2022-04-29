İstanbul'da çiçek açan erguvanlar İstanbul Boğazı ve çevresini renk cümbüşüne çevirdi.

Nisan ayının sonunda havaların ısınmasıyla bahar yüzünü göstermeye başladı.

Baharın gelmesiyle İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu.

Boğazda renk cümbüşü

DHA'nın haberine göre, Rumeli Hisarı’nda çiçek açan erguvan ağaçlarının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte büyüleyici manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Çiçek açan erguvanlar İstanbul Boğazı'nı süsledi VİDEO























