Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin elini güçlendirecek müjdeyi verdi.

"TOPRAĞIN BEREKETİNİ YARINLARA TAŞIYORUZ"

Toplamda 12 milyar 311 milyon 693 bin 668 TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bakan Yumaklı, "Üreticimizin gücüne güç katıyor, toprağın bereketini yarınlara taşıyoruz." sözleriyle hayırlı olsun dileklerini iletti.