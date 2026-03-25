Çifte indirim pompaya yansıdı: 25 Mart Çarşamba indirimli benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmelerin etkisiyle değişmeye devam eden fiyatlara bu kez indirim yansıdı.

Son olarak gece yarısı itibarıyla benzine 55 kuruş, motorine ise 3,72 TL indirim uygulandı.

İndirimli fiyatlar pompaya yansırken, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte 25 Mart itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 73.98 TL

LPG: 30.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.41 TL

Motorin: 75.12 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 30.29 TL

Fiyatlar bölgelere göre değişiklik göstermektedir.