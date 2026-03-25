Sürücüler takvimi işaretlesin: Kış lastiklerini çıkarmak için son tarih ve cezası

Türkiye genelinde uygulanan zorunlu kış lastiği dönemi, özellikle ticari araç sürücüleri için önemini koruyor.

Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları kapsayan uygulama kapsamında denetimler sürerken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Hususi araçlar için zorunlu olmasa da uzmanlar, güvenli sürüş açısından kış lastiği kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

2026 yılına ilişkin takvim sürücülerin gündeminde yer aldı. Vatandaşlar, yaz lastiğine geçiş tarihini merak ediyor.

Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek? Cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Daha önce 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında uygulanan sistem, mevsim koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurularak uzatıldı. Böylece uygulama süresi yaklaşık 5 aya çıkarılmış oldu. Bu değişiklikle birlikte sürücülerin yaz lastiğine geçiş için nisan ortasını beklemesi gerekiyor.

CEZASI NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla belirlenen idari para cezası 5 bin 856 lira olarak uygulanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle ticari araçlar mercek altına alınıyor. Yetkililer, kış lastiği kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda sürüş güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.