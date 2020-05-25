Çorlu'da aşırı güç kullanan polisler görevden alındı

Tekirdağ Valiliği, olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tekirdağ Valiliği, Çorlu'da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı vatandaşların sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekiplerinin gittiği belirtildi.

Olay yerinde iki kişinin, polislere mukavemet göstererek linç etmekle tehdit ettiği, sonrasında söz konusu kişilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

POLİSLERE SORUŞTURMA

Valilik, aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirildiğini ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çorlu'da vatandaşa aşırı güç kullanan polisler açığa alındı VİDEO





Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"LİNÇLE TEHDİT ETTİLER"

"24.05.2020 günü saat 15:30 sıralarında Çorlu İlçemiz Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camii civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir Ekip olay yerine intikal etmiştir, olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİLER"

Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır.

"GÖREVLİLERE İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında Şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında Adli ve İdari soruşturma başlatılmıştır."