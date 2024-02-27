Çorum'da yanlışlıkla tiner içen kadın hastaneye kaldırıldı

İHA
Çorum'da Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi'nde, Fidan Sokak'taki ikametinde yanlışlıkla tiner içen N.A. (66) baygınlık geçirdi.
Tiner içti, hastanelik oldu
Eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan N.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu ciddi
Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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