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    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi

    Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 20:03
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    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi

     

    Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

    Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

    3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Ekiplerin yaptığı incemelede Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cansız bedenine ulaşılırken, evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğu ise ulaşmak için çalışma başlatıldı.

    Yangında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi VİDEO

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi #1

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi #2

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi #3

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi #4

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi #5

    Çorum’daki ev yangınında 3 kişi can verdi #6

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