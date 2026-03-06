Cuma vakitleri: 6 Mart 2026 il il namaz saatleri

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Cuma namazı öncesinde, il il namaz vakitleri araştırılmaya devam ediyor.

Kur'an-ı Kerim’de yer alan Cuma Suresi’nin 9. ayetinde, Cuma günü ezan okunduğunda Müslümanların alışverişi bırakıp Allah’ı anmaya yönelmeleri emredilir.

Vatandaşlar bulundukları şehirde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ezan vakitlerini kontrol ediyor.

Peki bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte 6 Mart 2026 Cuma günü il il Cuma namazı vakitleri...

6 MART 2026 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma saati

Ankara cuma saati

İzmir cuma saati

Diyanet ezan vakitleri ekranı