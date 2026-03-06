Güncel akaryakıt fiyatları: 6 Mart 2026 benzin, motorin ve otogaz litre fiyatı

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor

. Özellikle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yaşanan değişiklikler, sürücülerin gündeminde yer alıyor.

Bu gece gelmesi beklenen zam öncesinde birçok kişi güncel litre fiyatlarını merak ederek araştırma yapıyor.

Eşel mobil sisteminin de devreye gireceği akaryakıt fiyatlarında son tabloyu derledik.

Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, benzin ve motorin kaç TL? İşte; 6 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 59,34 TL, motorin litre fiyatı 63,53 TL ve otogaz (LPG) litre fiyatı 30,49 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 59,18 TL, motorin 63,37 TL ve otogaz 29,89 TL olarak satışa sunuluyor.

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 60,29 TL, motorin litre fiyatı 64,65 TL ve otogaz litre fiyatı 30,37 TL olarak görülüyor.

İzmir’de ise benzin litre fiyatı 60,58 TL, motorin litre fiyatı 64,93 TL ve otogaz litre fiyatı 30,29 TL seviyesinde yer alıyor.