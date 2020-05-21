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    Cumhurbaşkanı Erdoğan da maske taktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracında maske taktığı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 18:27
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan da maske taktı

    Türkiye'nin tamamına yayılan koronavirüse karşı alınan en önemli tedbirlerden biri maske.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmalarında sık sık kimsenin maskesi bir şekilde evden dışarı adım atmamasını istiyordu.

    Erdoğan, vatandaşlara söylediği gibi kendisi de maske taktı.

    Daha önce maskeyle görüntü vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,ilk kez makam aracında maskeli görüntü verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan maske taktı VİDEO

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